Украинские фанаты пришли на матч в футболках с изображением Гитлера
Несколько болельщиков украинского клуба «Ворскла» пришли на встречу десятого тура первенства страны против «Десны» в футболках с изображением Адольфа Гитлера, сообщает «Советский спорт».
Вокруг портрета была надпись «Мой дедушка — австрийский художник». Отмечается, что фанаты попали в прямой эфир украинского телевидения.
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«Ворксла» одержала победу над «Десной» со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что французский футбольный клуб «Лион» намерен пожизненно отстранить одного из своих болельщиков за демонстрацию нацистского приветствия во время матча Лиги чемпионов.