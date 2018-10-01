Мужская сборная Польши во второй раз подряд стала чемпионом мира по волейболу

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Мужская сборная Польши завоевала золотые медали чемпионата мира по волейболу, сообщает ТАСС.

В финальной встрече поляки одержали победу над командой Бразилии со счетом 3-0 (28:26, 25:20, 25:23). В составе победителей самым результативным игроком стал Бартош Курек, набравший 24 очка.

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Сборная Польши защитила титул чемпиона мира. В 2014 году в финале домашнего мирового первенства поляки также обыграли сборную Бразилии (3:1).

В матче за бронзовые медали сборная США обыграла команду Сербии со счетом 3:1.

Ранее президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса дал комментарий по поводу заявки Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) на проведение в России мужского чемпионата мира в 2022 году.