Мужская сборная Польши во второй раз подряд стала чемпионом мира по волейболу
Мужская сборная Польши завоевала золотые медали чемпионата мира по волейболу, сообщает ТАСС.
В финальной встрече поляки одержали победу над командой Бразилии со счетом 3-0 (28:26, 25:20, 25:23). В составе победителей самым результативным игроком стал Бартош Курек, набравший 24 очка.
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Сборная Польши защитила титул чемпиона мира. В 2014 году в финале домашнего мирового первенства поляки также обыграли сборную Бразилии (3:1).
В матче за бронзовые медали сборная США обыграла команду Сербии со счетом 3:1.
Ранее президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса дал комментарий по поводу заявки Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) на проведение в России мужского чемпионата мира в 2022 году.