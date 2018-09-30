Карпин впервые в карьере обыграл «Спартак»
«Ростов» обыграл московский «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу, сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла на столичном стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу донской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Бывший наставник красно-белых Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», впервые обыграл свою бывшую команду в качестве главного тренера.
Ранее сообщалось, что Массимо Каррере не стыдно за игру и результаты «Спартака».