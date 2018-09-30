«Витесс» Слуцкого проиграл «Фейеноорду», судья удалил трех игроков
«Витесс» уступил «Фейеноорду» в матче 7-го тура чемпионата Нидерландов по футболу, сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла в Роттердаме и завершилась волевой победой местной команды со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились защитник Эрик Фернандо Боттежин и нападающий Робин ван Перси. Среди подопечных российского специалиста Леонида Слуцкого отличился хавбек Матуш Беро.
Судья матча показал футболистам три красные карточки. У «Фейеноорда» был удален ван Перси, а у «Витесса» красные карточки получили Томас Брунс и Данило Дуки.
Ранее сообщалось, что «Витесс» вышел в 1/16 финала Кубка Нидерландов.
Футбол. Чемпионат Нидерландов. 7-й тур
«Фейеноорд» (Роттердам) — «Витесс» (Арнем) — 2:1
Голы: 0:1 — Беро, 32; 1:1 — Боттежин, 47; 2:1 — ван Перси, 87
Удаления: ван Перси, 90+1; — Брунс, 63; Дуки, 90+5.