СМИ назвали «предательства», из-за которых Роналду ушел из «Реала»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/349/11892349/RTS1UNKR-pic905-895x505-10481.jpg">

Испанские СМИ назвали причины, из-за которых экс-нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду принял решение покинуть клуб, передает «Советский спорт».

По информации El Mundo Deportivo, португальца расстраивало несколько «предательств» со стороны руководства.

Реклама

Во-первых, он был крайне недоволен разбирательством с казначейством Испании, которое обвиняло его в уклонении от уплаты налогов.

Во-вторых, пятикратный обладатель «Золотого мяча» расстроился из-за того, что клуб отказался повышать ему зарплату, чтобы тот смог справиться с трудностями с налоговой. Он также был разозлен из-за того, что получал меньше форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

В-третьих, Роналду никогда не нравилось, что его заслуги ставят ниже легенды клуба Альфредо Ди Стефано и других выдающихся личностей в истории «сливочных».

33-летний Роналду ушел из «Реала» минувшим летом, перейдя в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Роналду не смог удивить бывшего тренера.