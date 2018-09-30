СМИ назвали «предательства», из-за которых Роналду ушел из «Реала»
Испанские СМИ назвали причины, из-за которых экс-нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду принял решение покинуть клуб, передает «Советский спорт».
По информации El Mundo Deportivo, португальца расстраивало несколько «предательств» со стороны руководства.
Во-первых, он был крайне недоволен разбирательством с казначейством Испании, которое обвиняло его в уклонении от уплаты налогов.
Во-вторых, пятикратный обладатель «Золотого мяча» расстроился из-за того, что клуб отказался повышать ему зарплату, чтобы тот смог справиться с трудностями с налоговой. Он также был разозлен из-за того, что получал меньше форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
В-третьих, Роналду никогда не нравилось, что его заслуги ставят ниже легенды клуба Альфредо Ди Стефано и других выдающихся личностей в истории «сливочных».
33-летний Роналду ушел из «Реала» минувшим летом, перейдя в «Ювентус».
Ранее сообщалось, что Роналду не смог удивить бывшего тренера.