Игрок «Томи» обвинил судью в богохульстве из-за «православной нити»

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Защитник футбольного клуба «Томь» Дмитрий Тихий после матча 14-го тура Олимп — Кубка России с владивостокским «Лучом» раскритиковал арбитра Игоря Низовцева, передает «Матч ТВ».

Тихий рассказал, что судья запретил ему выходить на поле с религиозной повязкой на руке и самолично срезал ее с запястья футболиста.

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«Все началось еще в подтрибунном помещении. Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили играть с православной нитью на запястье. Она у меня с рождения, никогда ее не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит?! А тут Низовцев сказал: «Либо убирай ее, либо на поле не выпущу!». Хотя все играют с такими, и сегодня играли. Это просто богохульство!

Более того, сам Низовцев ее с меня и срезал. Как такое вообще возможно? Инспектор, узнав об этом, удивился, сказал: да быть такого не может, нить просто надо было заклеить, как обычно делается. Низовцев – безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека!» — заявил Тихий.

Ранее сообщалось, что умер пресс-атташе «Томи» Олег Игрушкин.