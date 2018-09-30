Президент Турции призвал положить конец расизму из-за скандала с Озилом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган адресовал слова поддержки завершившему карьеру в сборной Германии Месуту Озилу, передает «Советский спорт».

29-летний немец с турецкими корнями принял решение уйти из национальной команды после чемпионата мира — 2018. Свое решение он обосновал тем, что к нему несправедливо относились фанаты и члены сборной из-за фотографии с Эрдоганом.

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«Расизму должен прийти конец. Месут Озил, который был рожден и взращен в Германии, был исключен из сообщества, потому что сфотографировался в Англии.

Я, как президент Турции, не могу стерпеть такое отношение к этим молодым людям», — приводит слова главы государства Goal.

Ранее сообщалось, что в Германии объяснили недовольство скандальной фотографией игроков с Эрдоганом.