Баста отрицает обвинения в порче газона стадиона в Ростове-на-Дону

<img src="//img.gazeta.ru/files3/929/10470929/1-60-pic905-895x505-72151.jpg">

Николай Дуксин, представитель российского музыканта Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, прокомментировал обвинения в порче газона на стадионе «Ростов Арена» после концерта рэпера, передает «СЭ».

«Все необходимые меры для безопасности газона были приняты. Более того, в день концерта траву поливали специальными составами, потому что покрытие позволяет это делать», — рассказал Дуксин о том, что предприняла команда Вакуленко для сохранения площадки.

Реклама

Также он уверил, что газон априори не мог быть поврежден.

«Сцену смонтировали не на поле – на трибунах, на уровне кромки, где находится искусственное покрытие. На газоне находились зрители – они стояли на специальном сертифицированном покрытии, которое обеспечила управляющая компания стадиона», — заключил Дуксин.

Напомним, ранее пользователи инстаграма выложили фотографии с испорченным покрытием на стадионе после выступления рэпера.