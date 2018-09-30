Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Анжи»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/505/11925505/RIAN_5615245.HR-pic905-895x505-5443.jpg">

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал причины поражения команды в матче 9-го тура чемпионата России от махачкалинского «Анжи» (1:2), передает Sport24.

«В футболе бывают и победы, и поражения. К большому сожалению, сегодня не получилось выиграть. Будем разбираться», — заявил по окончании встречи Семак.

Реклама

Также наставник объяснил, почему «Зенит» уступил команде-аутсайдеру.

«В первом тайме было очень много брака, играли медленно. Из-за нашей низкой скорости «Анжи» успевал перестраиваться и создать достаточное количество моментов.

Недооценки не было. Играют две команды, такие же ребята. Сегодняшний матч показал, что удачу надо заслужить. Сегодня удача была на стороне «Анжи» и в случае с пенальти, и в случае с голом с игры. Понятно, что были и наши ошибки, но и удачу, и неудачу надо заслужить. Все в жизни абсолютно заслуженно», — заключил тренер петербургского клуба.

Напомним, что «Зенит» в гостях проиграл «Анжи» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу.