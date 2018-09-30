Уильямс высмеяли за скандальный финал в US Open на старте SNL
Американская комедийная актриса Лесли Джонс сыграла истеричную Серену Уильямс в Saturday Night Live (SNL), спародировав скандал в финале последнего US Open, сообщает «Советский спорт».
В самом начале шоу Джонс, переодетая в Серену, появилась в студии и почти дословно процитировала известные слова теннисистки «я не обманываю и никогда не обманывала», а также обвинения в адрес рефери того матча в том, что тот является «вором и лжецом.
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Реакция самой 37-летней американки неизвестна.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс спела топлес.