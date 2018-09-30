«Манчестер Сити» сделает Мбаппе самым дорогим футболистом мира
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» поделился информацией о приобретении нападающего французского «Пари Сен-Жермена» Килиана Мбаппе, передает «Советский спорт».
По данным ESPN, оплата за переход молодого футболиста в ряды «горожан» составит около €224 млн.
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Руководство «Манчестер Сити» намерено заключить договор с французом в зимнее трансферное окно. Если сделка удастся, то Мбаппе станет самым дорогим футболистом в истории.
Напомним, что на данный момент статус самого дорогого футболиста мира принадлежит нападающему французского «ПСЖ» Неймару, перешедшему из «Барселоны» за € 222 млн.