Суарес призвал отказаться от зависимости от Месси

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Уругвайский форвард испанской «Барселоны» Луис Суарес раскритиковал свою команду за игру в матче с «Атлетиком» из Бильбао (1:1) в седьмом туре чемпионат Испании, сообщает «Советский спорт».

«Месси — лучший в мире футболист. Но «Барселона» не может постоянно ждать, что Месси все сделает. У команды достаточно футболистов для решения поставленных задач самостоятельно, если на поле нет Месси.

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Мы единый коллектив и все ответственны за этот результат», — приводит слова футболиста Marca.

Месси в матче появился во втором тайме. «Барселона» за последние три матча набрала лишь два очка.

Ранее тренер «Барселоны» объяснил отсутствие Месси в основном составе.