В Испании обрушился стадион во время матча «Эйбар» — «Севилья»
Во время матча 7-го тура чемпионата Испании по футболу между «Эйбаром» и «Севильей» произошло обрушение стадиона «Мунисипаль де Ипуруа», сообщает «Советский спорт».
Как информирует Marca, инцидент произошел в середине второго тайма. Во время празднования гола хавбека «Севильи» Эвера Банеги на арене в Эйбаре сломался забор, и болельщики севильской команды упали на футбольное поле.
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Отмечается, что в результате эпизода повреждения получили два человека. Их унесли с поля на носилках для оказания медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что «Севилья» переиграла «Эйбар» со счетом 3:1.