Хэмилтон отметил сложность трассы в России
Британский автогонщик Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на квалификации и треке на Гран-при России, передает «СЭ».
Квалификацию «Формулы-1», которая прошла на «Сочи Автодроме», выиграл Валттери Боттас, установив абсолютный рекорд. Хэмилтон уступил своему напарнику 0,145 секунды.
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«Было непросто, я уступил Валттери в скорости. Остается бороться, вперед гонка. Приходилось выжимать, потому что знал, что я проигрываю. В России непростая трасса, и надо правильно выбрать стратегию на гонку», — сказал британец.
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