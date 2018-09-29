Хэмилтон отметил сложность трассы в России

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Британский автогонщик Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на квалификации и треке на Гран-при России, передает «СЭ».

Квалификацию «Формулы-1», которая прошла на «Сочи Автодроме», выиграл Валттери Боттас, установив абсолютный рекорд. Хэмилтон уступил своему напарнику 0,145 секунды.

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«Было непросто, я уступил Валттери в скорости. Остается бороться, вперед гонка. Приходилось выжимать, потому что знал, что я проигрываю. В России непростая трасса, и надо правильно выбрать стратегию на гонку», — сказал британец.

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