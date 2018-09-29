Гол Озила помог «Арсеналу» победить «Уотфорд» в чемпионате Англии

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Лондонский «Арсенал» обыграл «Уотфорд» в матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на столичном стадионе »Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась победой местной команды со счетом 2:0.

На 81-минуте игры защитник «Уотфорда» Крэйг Кэткарт отправил мяч в свои ворота, а еще спустя две минуты полузащитник «канониров» Месут Озил упрочил преимущество своей команды.

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Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» в чемпионате Англии.

Футбол. Чемпионат Англии. 7-й тур

«Арсенал» (Лондон) — «Уотфорд» (Уотфорд) — 2:0

Голы: 1:0 — Кэткарт, 81 (автогол); 2:0 — Озил, 83.