Гол Озила помог «Арсеналу» победить «Уотфорд» в чемпионате Англии
Лондонский «Арсенал» обыграл «Уотфорд» в матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла на столичном стадионе »Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась победой местной команды со счетом 2:0.
На 81-минуте игры защитник «Уотфорда» Крэйг Кэткарт отправил мяч в свои ворота, а еще спустя две минуты полузащитник «канониров» Месут Озил упрочил преимущество своей команды.
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Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» в чемпионате Англии.
Футбол. Чемпионат Англии. 7-й тур
«Арсенал» (Лондон) — «Уотфорд» (Уотфорд) — 2:0
Голы: 1:0 — Кэткарт, 81 (автогол); 2:0 — Озил, 83.