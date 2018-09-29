Тарасова рассказала о теплом отношении к фигуристу Дмитриеву

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась мнением о российском фигуристке Артуре Дмитриеве, который на турнире Nebelhorn Trophy установил уникальное достижение, передает Sport24.

26-летний Дмитриев стал первым в истории, кому удалось исполнить каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах.

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«Конечно, у каждого свое время, что-то легче в молодости. Но Артуру нужно обрести стабильность, он может многое крутить и многое делать. Сейчас у него было очень удачное соревнование, мы за него все порадовались. Когда я с ним работала, я его очень любила. И эта любовь никуда не девается, ты понимаешь, что навсегда связан с этим человеком какими-то узами. Поэтому я желаю ему только удачи», — сказала Тарасова.

Ранее сообщалось, что Тарасова поделилась мнением об уникальном достижении Дмитриева.