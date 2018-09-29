Тарасова о прогрессе фигуриста Дмитриева: раскрываться никогда не поздно

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Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянина Артура Дмитриева на турнире Nebelhorn Trophy, передает Sport24.

«Раскрываться никогда не поздно, чего и вам желаю. И каждому человеку желаю за свою жизнь раскрыться. Причем тут поздно в 26 лет, что это за годы такие. Расцвет балетного премьера считается от 28 лет. Алена Савченко в 34 выиграла Олимпиаду», — сказала Тарасова.

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26-летний Дмитриев стал первым в истории, кому удалось исполнить каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах.

Ранее сообщалось, что Тарасова поделилась мнением об уникальном достижении Дмитриева.