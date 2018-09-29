Украинская параспортсменка дисквалифицирована за употребление допинга
Представитель паралимпийской сборной Украины по лыжным гонкам Наталья Рубановская дисквалифицирована на два года за употребление запрещенных веществ, сообщает «Советский спорт».
Как передает Inside the Games, в допинг-пробе спортсменки был обнаружен фуросемид. Международный паралимпийский комитет отстранил Рубановскую до 20 февраля 2020 года.
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После дисквалификации Рубановской бронзовая медаль, завоеванная ею в Оберриде в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушениями зрения, перешла к россиянке Марине Галицыной и ее лидеру Максиму Пирогову.
Ранее сообщалось, что решение по делу керлингиста Александра Крушельницкого будет опубликовано к концу октября.