Украинская параспортсменка дисквалифицирована за употребление допинга

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Представитель паралимпийской сборной Украины по лыжным гонкам Наталья Рубановская дисквалифицирована на два года за употребление запрещенных веществ, сообщает «Советский спорт».

Как передает Inside the Games, в допинг-пробе спортсменки был обнаружен фуросемид. Международный паралимпийский комитет отстранил Рубановскую до 20 февраля 2020 года.

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После дисквалификации Рубановской бронзовая медаль, завоеванная ею в Оберриде в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушениями зрения, перешла к россиянке Марине Галицыной и ее лидеру Максиму Пирогову.

Ранее сообщалось, что решение по делу керлингиста Александра Крушельницкого будет опубликовано к концу октября.