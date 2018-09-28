Сбежавшая из России биатлонистка объяснила свое решение

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Биатлонистка Ольга Абрамова, которая сменила гражданство с российского на украинское в 2012 году, рассказала, почему сделала этот выбор, передает «Советский спорт».

«Стоит отметить, что я переходила в другую команду исключительно ради возможности работать с тренером Надеждой Беловой. Я могла бы остаться в России, пробиться в команду и получать большие деньги, но я хотела продолжить сотрудничество с Беловой. Она тот человек, который помогает мне прогрессировать, а все остальное — это лишь нюансы

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Все мои близкие, кроме мужа, поддерживали мое решение, так что оно далось мне довольно легко. Он считал, что уходить из такой сильной команды, как сборная России, не совсем правильно. Тем не менее я сделала свой выбор и сейчас ни о чем не жалею», — приводит слова спортсменки biathlon.com.ua.

Отмечается, что в 2016 году Абрамова была дисквалифицирована на один год из-за употребления мельдония.

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