Американка обвинила Роналду в изнасиловании
Против португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выдвинуты обвинения в изнасиловании, сообщает «Советский спорт».
По информации немецкой газеты Spiegel, португалец изнасиловал американку Кэтрин Майоргу в 2009 году в Лас-Вегасе (США). Как утверждает женщина, Роналду заплатил ей $375 тысяч за молчание. 34-летняя Майорга впервые публично выступила в СМИ на тему своей встречи с Роналду девятилетней давности.
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Сообщалось, что стороны пришли к соглашению. В обмен девушка обязалась никому не говорить о своих обвинениях и уничтожить все документы, связанные с делом. Адвокаты португальского форварда уже подали апелляцию на заявление женщины.
Ранее туринский «Ювентус» с Роналду показал лучший старт сезона с 1930 года.