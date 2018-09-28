Американка обвинила Роналду в изнасиловании

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Против португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выдвинуты обвинения в изнасиловании, сообщает «Советский спорт».

По информации немецкой газеты Spiegel, португалец изнасиловал американку Кэтрин Майоргу в 2009 году в Лас-Вегасе (США). Как утверждает женщина, Роналду заплатил ей $375 тысяч за молчание. 34-летняя Майорга впервые публично выступила в СМИ на тему своей встречи с Роналду девятилетней давности.

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Сообщалось, что стороны пришли к соглашению. В обмен девушка обязалась никому не говорить о своих обвинениях и уничтожить все документы, связанные с делом. Адвокаты португальского форварда уже подали апелляцию на заявление женщины.

Ранее туринский «Ювентус» с Роналду показал лучший старт сезона с 1930 года.