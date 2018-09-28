Два очка Наместникова помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Владислав Наместников, Винни Леттьери, Бретт Хауден и Кевин Хейз. У хозяев шайбы забросили Иван Проворов и Джеймс ван Римсдайк.
Также на счету Наместникова результативная передача.
НХЛ. Предсезонные матчи
«Филадельфия Флайерз» (США, Филадельфия) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (США, Нью-Йорк) — 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
0:1 — Леттьери (Шаттенкирк) — 20:34 (5х4);
0:2 — Хауден (Веси, Фаст) — 21:08;
0:3 — Наместников ( Шаттенкирк, Хэйс) — 39:43;
1:3 — Проворов (Ван Римсдайк, Воробьев) — 10:01;
2:3 — Ван Римсдайк (Воробьев, Гудас) — 12:00;
2:4 — Хейз (Наместников, Смит) — 18:25