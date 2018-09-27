«Ювентус» потерял Роналду на один матч Лиги чемпионов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/253/11970253/RTS21JZ6-pic905-895x505-69746.jpg">

Бомбардир итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч после того, как получил красную карточку в матче первого тура Лиги чемпионов с «Валенсией», сообщает ТАСС.

На 29-й минуте встречи португалец был удален с поля. По мнению линейного судьи, Роналду намеренно нанес удар защитнику «Валенсии» Джейсону Мурильо.

Реклама

Таким образом, Роналду пропустит домашний матч «Ювентуса» со швейцарским «Янг Бойзом» во втором туре Лиги чемпионов.

Напомним, что итальянский «Ювентус» показал лучший старт сезона с 1930 года, одержав семь из семи побед на чемпионате Италии и в играх Лиги чемпионов.