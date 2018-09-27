Воспитанник «Зенита» стал чемпионом Финляндии
Вратарь Максим Рудаков, который является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», стал чемпионом Финляндии в составе столичного клуба ХИК, сообщает «Советский спорт».
Накануне ХИК на выезде обыграл «Илвес» со счетом 2:1 и стал недосягаем для конкурентов, достигнув отрыва в 15 очков. До конца сезона в Финляндии осталось всего тура.
В нынешнем сезоне Рудаков принял участие в 22 матчах чемпионата Финляндии и пропустил 14 мячей. С января этого года 22-летний голкипер играет в финском клубе на правах аренды, его соглашение с ХИК истекает в декабре 2018 года.
Ранее санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над астраханским «Волгарем» в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России со счетом 4:0.
On vain yksi... ��#HJK #Helsinki #Veikkausliiga #onvainyksiklubi pic.twitter.com/BIPMubZZdK— HJK Helsinki (@hjkhelsinki) 26 сентября 2018 г.