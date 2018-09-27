Воспитанник «Зенита» стал чемпионом Финляндии

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Вратарь Максим Рудаков, который является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», стал чемпионом Финляндии в составе столичного клуба ХИК, сообщает «Советский спорт».



Накануне ХИК на выезде обыграл «Илвес» со счетом 2:1 и стал недосягаем для конкурентов, достигнув отрыва в 15 очков. До конца сезона в Финляндии осталось всего тура.

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В нынешнем сезоне Рудаков принял участие в 22 матчах чемпионата Финляндии и пропустил 14 мячей. С января этого года 22-летний голкипер играет в финском клубе на правах аренды, его соглашение с ХИК истекает в декабре 2018 года.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над астраханским «Волгарем» в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России со счетом 4:0.