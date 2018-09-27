Молина объявил об отмене боя с Ортисом из-за обвинения последнего в изнасиловании

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Американский боксер Джон Молина, выступающий в легком весе, сообщил о том, что его бой с бывшим чемпионом мира в полусреднем весе Виктора Ортиса отменен из-за проблем с законом последнего, сообщает «Советский спорт».

«Ладно, ребята, плохие новости. Бой был официально отменен, очевидно по причине неконтролируемых обстоятельств команды Ортиса», — заявил оппонент Ортиса

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По информации TMZ, окружной прокурор округа Вентура предъявил Ортису обвинения в уголовных преступлениях, включая изнасилование. Сообщается, что 19 марта 2018 года боксер пытался изнасиловать некую девушку, которая позже обратилась в полицию. Ортис, которого опознала пострадавшая, был задержан полицией и помещен под арест, но позднее его освободили под залог в $100 тыс.

«Мы не будем комментировать никакие вопросы, касающиеся уголовных дел. Оставим эту ситуацию нашим юристам, а сами займёмся поиском нового соперника для Джона Молины», — приводит слова представителя Premier Boxing Champions издание Boxingscene.

10 октября Ортиса ждет суд, который определит меру наказания для боксера.

Ранее чемпиона мира по боксу оштрафовали за издевательства над наркоманкой.