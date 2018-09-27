Хэмилтона заподозрили в романе с певицей Ники Минаж

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Известного британского автогонщика Льюиса Хэмилтона заподозрили в романе с американской певицей Ники Минаж, сообщает «Советский спорт».

Как информирует TMZ, пилот «Формулы-1» и Минаж вместе провели выходные в Дубае. Подтверждением тому служит снимок, опубликованный в инстаграме Хэмилтона. На фотографии он позирует с девушкой в шлемах на квадроциклах в пустыне.

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При этом отмечается, что никаких официальных заявлений о своих отношениях Хэмилтон и Минаж не делали.

Ранее сообщалось, что дочь Уэйна Гретцки высказалась о разрыве с лучшим гольфистом мира.