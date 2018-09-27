СМИ: лидеры «Манчестер Юнайтед» разочаровались в Моуринью

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью переживает конфликт в отношениях с лидерами своей команды, сообщает «Советский спорт».

Как информирует ESPN, сразу несколько ведущих игроков «красных дьяволов» выразили недовольство методами работы португальского специалиста.

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Отмечается, что один неназванный футболист даже заявил о том, что деградировал под руководством Моуринью.

Если ситуация в клубе не изменится, то некоторые игроки могут покинуть манкунианцев уже в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали причину конфликта Моуринью и Поля Погба на тренировке «МЮ».