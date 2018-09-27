Дзюба назвал свою главную спортивную цель

<img src="//img.gazeta.ru/files3/703/11943703/upload-RIAN_5625159.HR-pic905-895x505-91466.jpg">

Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о своей главной спортивной цели, передает «Советский спорт».

30-летний нападающий признался, что мечтает стать чемпионом России в составе петербургского клуба, за который выступает с 2015 года.

Реклама

«Сейчас главная цель — помочь «Зениту» выступить как можно лучше на всех фронтах и стать чемпионом. Я не был чемпионом, и для меня сейчас это цель номер один», — заявил Дзюба в эфире программы «Футбол России».

Также форвард отметил, что намерен добиваться высоких результатов с составе национальной команды.

«После успеха на чемпионате мира — 2018 хотелось бы выиграть группу в Лиге наций, а еще пройти отборочные и попасть на чемпионат Европы, потому что у меня уже был один, но не очень удачный.

После такого потрясающего чемпионата мира у нас в стране хотелось бы довольно хорошего результата на чемпионате Европы. Хочется почувствовать, сможем ли мы скакнуть выше, очень хотелось бы это ощутить», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Дзюба предрек Денису Глушакову уход из «Спартака».