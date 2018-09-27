Соловьев: Медведева достигла потолка у Тутберидзе

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Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в танцевальном дуэте с Екатериной Бобровой, прокомментировал дебютное выступление своей соотечественницы Евгении Медведевой под руководством нового тренера, передает «Советский спорт».

18-летняя Медведева на старте сезона заняла второе место на Autumn Classic International.

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«Это только начало сезона, и стоит напомнить, что Женя сделала серьезный шаг в карьере – поменяла тренера и не только, а еще и сменила страну проведения тренировок. Это кардинальная перемена для любого человека, а для спортсмена – тем более», — заявил Соловьев.

По его мнению, фигуристка поступила правильно, разорвав трудовые отношения с Этери Тутбериде и переехав в Канаду к Брайану Орсеру.

«Я никогда не рассуждаю на тему личных отношений тренера и спортсмена. Я не знаю, какие были отношения в последнее время между Этери и Женей. Но, судя по ее высказываниям, Женя действительно достигла некоего потолка. Считаю, что она приняла правильное решение», — заключил Соловьев.

Ранее сообщалось, что канадская фигуристка оценила изменения в катании Медведевой.