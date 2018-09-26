«Барселона» проиграла аутсайдеру чемпионата Испании
«Барселона» потерпела поражение в гостевом матче 6-го утра чемпионата Испании с «Леганесом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает ТАСС.
В составе победителей авторами забитых мячей стали Набиль Эль-Зхар и Оскар Арнаис.
У сине-гранатовых единственным голом отметился Филиппе Коутиньо.
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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания. Примера. 6-й тур
«Леганес» (Леганес) — «Барселона» (Барселона) — 2:1
Голы: 0:1 — Коутиньо — 12, 1:1 — Эль-Зхар — 52, 2:1 — Арнаис — 53