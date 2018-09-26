«Сибирь» установила антирекорд по числу поражений на старте сезона в КХЛ
«Сибирь» в гостях потерпела разгромное поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, сообщает ТАСС.
В составе армейцев с Невы отметились Алексей Кручинин, Сергей Плотников, Максим Карпов, Николай Прохоркин и Динар Хафизуллин
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Таким образом, новосибирский клуб потерпел 11-е поражение подряд, что является антирекордом лиги.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
1:0 — Кручинин (Барабанов) — 11:22 (5x4),
2:0 — Плотников (Зуб, Барабанов) — 29:34,
3:0 — Карпов (Дацюк, Гусев) — 40:42,
4:0 — Прохоркин — 49:41,
5:0 — Хафизуллин (Рундблад, Барабанов) — 54:37