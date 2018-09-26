Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по волейболу

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Мужская сборная России по волейболу уступила национальной команде Бразилии в матче 1-го тура третьего группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу бразильцев, сообщает «Советский спорт».

Россияне выиграли первые две партии, однако в следующих двух сетах сильнее оказались игроки сборной Бразилии. В финальном тай-брейке подопечные Сергея Шляпникова проиграли.

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В составе российской команды самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Волков, на счету которого 23 очка. У сборной Бразилии лучшим стал Уоллес де Соуза, набравший 22 балла.

Следующим соперником сборной России станет команда США. Встреча состоится 27 сентября.

Мужчины. Чемпионат мира — 2018. Болгария и Италия

Третий групповой этап. Группа I. Турин, Италия. 1-й тур

Бразилия — Россия — 3:2 (20:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:12)