«Спартак» обыграл «Черноморец» благодаря голу Зе Луиша

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Московский «Спартак» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» в гостевом матче 1/16 финала Олимп — Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых, сообщает «Советский спорт».

Автором единственного и победного мяча стал нападающий Зе Луиш, который отметился точным ударом на 28-й минуте игры.

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В концовке матча вторую желтую карточку получил полузащитник хозяев Илья Захаров и был удален с поля.

Таким образом, подопечные Массимо Карреры обеспечили себе выход в 1/8 финала Олимп — Кубок России.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что травму колена получил защитник «Спартака» Марко Петкович.

Олимп — Кубок России. 1/16 финала

«Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак» (Москва) — 0:1

Голы: 0:1 — Зе Луиш — 28