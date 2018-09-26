«Спартак» обыграл «Черноморец» благодаря голу Зе Луиша
Московский «Спартак» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» в гостевом матче 1/16 финала Олимп — Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых, сообщает «Советский спорт».
Автором единственного и победного мяча стал нападающий Зе Луиш, который отметился точным ударом на 28-й минуте игры.
В концовке матча вторую желтую карточку получил полузащитник хозяев Илья Захаров и был удален с поля.
Таким образом, подопечные Массимо Карреры обеспечили себе выход в 1/8 финала Олимп — Кубок России.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что травму колена получил защитник «Спартака» Марко Петкович.
Олимп — Кубок России. 1/16 финала
«Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак» (Москва) — 0:1
Голы: 0:1 — Зе Луиш — 28