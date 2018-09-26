Бывший боец UFC сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Макгрегора

<img src="//img.gazeta.ru/files3/205/11979205/RTS2285K-pic905-895x505-5790.jpg">

Бывший боец UFC россиянин Олег Тактаров рассказал, чего ждет от поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, передает «Спорт-Экспресс».

«Я даю 80 на 20 в пользу Хабиба. Если бы, как в мое время, в UFC не было решения судей, то была бы ничья. А так будет решение судей в пользу Нурмагомедова. Хабиб не будет драться, но он не сможет забороть Конора, а тот не сможет вырубить Хабиба. У Конора хорошая ударная техника, но не такая, как была в мое время.

Реклама

По Хабибу можно попасть, но его лоб выдерживает тонны, а прятать подбородок он умеет. На секунду он, конечно, может потерять концентрацию, но вряд ли. Инстинкты у Хабиба хорошие, хотя и не такие, как у Джеймса Тони, которого лупили в подбородок все тренировки и довели до того, что он его машинально убирал ото всех ударов», — заявил Тактаров.

Ранее названы имена судей и рефери на бой между Нурмагомедовым и Макгрером.