Вратарь «Спартака» сравнил себя с шахтером
Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился, с какой бы профессией сравнил свой путь в профессиональном футболе, передает RT.
«Наверное, это путь шахтера. Трудяги, который постоянно копает, не останавливается, несмотря ни на что. Путь этот сложный, с травмами, падениями, но он успешный. Случались большие победы», — заявил Ребров.
Реклама
Вратарь выступает в составе красно-белых с 2011 года. В последнее время место в стартом составе он уступил Александру Максименко.
Ранее голкипер «Спартака» назвал разговоры о судьях «проявлением слабости».