Вратарь «Спартака» сравнил себя с шахтером

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Вратарь «Спартака»​ Артем Ребров поделился, с какой бы профессией сравнил свой путь в профессиональном футболе, передает RT.

«Наверное, это путь шахтера. Трудяги, который постоянно копает, не останавливается, несмотря ни на что. Путь этот сложный, с травмами, падениями, но он успешный. Случались большие победы», — заявил Ребров.

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Вратарь выступает в составе красно-белых с 2011 года. В последнее время место в стартом составе он уступил Александру Максименко.

Ранее голкипер «Спартака» назвал разговоры о судьях «проявлением слабости».