Чемпион мира по боксу получил разрешение вернуться на ринг после травмы

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Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес получил разрешение врачей вернуться на ринг после повреждения, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Boxingnews24, мексиканец мог пропустить неопределенный срок из-за тяжелого рассечения над глазом, полученного в поединке с казахстанским спортсменом Геннадием Головкиным.

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Отмечается, что медики не видят угрозы для здоровья Альвареса. Он должен приступить к тренировкам в октябре.

Свой ближайшие поединок мексиканец намерен провести в декабре. Ожидается, что соперником Канело станет Давид Лемье.

Ранее сообщалось, что Альварес вернется на ринг в декабре.