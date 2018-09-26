Чемпион мира по боксу получил разрешение вернуться на ринг после травмы
Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес получил разрешение врачей вернуться на ринг после повреждения, сообщает «Советский спорт».
Как информирует Boxingnews24, мексиканец мог пропустить неопределенный срок из-за тяжелого рассечения над глазом, полученного в поединке с казахстанским спортсменом Геннадием Головкиным.
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Отмечается, что медики не видят угрозы для здоровья Альвареса. Он должен приступить к тренировкам в октябре.
Свой ближайшие поединок мексиканец намерен провести в декабре. Ожидается, что соперником Канело станет Давид Лемье.
Ранее сообщалось, что Альварес вернется на ринг в декабре.