Страдающий раком тренер пошутил над собой после лучевой терапии
Известный канадский специалист и бывший тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн проходит курс лечения после обнаружения у себя опухоли предстательной железы, сообщает «Советский спорт».
68-летний наставник, известный за свой жесткий нрав как «Железный Майк», пошутил после прохождения лучевой терапии.
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«Теперь я точно «Железный Майк», потому что радиация останется во мне на всю жизнь», — приводит слова Кинэна TSN.
Отмечается, что болезнь Кинэна удалось диагностировать на ранней стадии благодаря скринингу.
Ранее сообщалось, что Кинэн освобожден от должности генерального менеджера «Куньлуня».