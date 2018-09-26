Страдающий раком тренер пошутил над собой после лучевой терапии

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Известный канадский специалист и бывший тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн проходит курс лечения после обнаружения у себя опухоли предстательной железы, сообщает «Советский спорт».

68-летний наставник, известный за свой жесткий нрав как «Железный Майк», пошутил после прохождения лучевой терапии.

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«Теперь я точно «Железный Майк», потому что радиация останется во мне на всю жизнь», — приводит слова Кинэна TSN.

Отмечается, что болезнь Кинэна удалось диагностировать на ранней стадии благодаря скринингу.

Ранее сообщалось, что Кинэн освобожден от должности генерального менеджера «Куньлуня».