В «Спартаке» пояснили, куда может быть перенесен матч с «Енисеем»

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Московский «Спартак» выступил с разъяснением ситуации по поводу возможного переноса матча 10-го тура чемпионата России по футболу против «Енисея», передает «Советский спорт».

Изначально игра должна состояться на поле «Енисея», однако из-за неготовности стадиона в Красноярске матч может быть проведен в Москве.

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«Что касается переноса матча «Енисей» — «Спартак» в другой город по причине неготовности стадиона в Красноярске, то на данный момент вариантов два: либо клубы обменяются домашними матчами (и тогда 7 октября игра состоится в Москве), либо встреча пройдет на резервном стадионе «Енисея» в Тюмени.

«Спартак» известил Российскую премьер-лигу (РПЛ), что предпочел бы сыграть в Москве, так как при напряженном графике команде не пошли бы на пользу лишние перелеты в Сибирь и обратно», — говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» допустил увольнение Массимо Карреры из «Спартака».