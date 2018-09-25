«Монако» с Головиным в стартовом составе уступил «Анже»
Французский «Монако» на домашнем стадионе принимал «Анже» и потерпел третье поражение в сезоне, сообщает «Советский спорт».
В составе «Монако» весь матч отыграл полузащитник сборной России Александр Головин, но спасти команду от поражения ему не удалось. Единственный гол на 27-й минуте забил Стефан Баокен. «Анже» набрал 10 очков и вышел на восьмое место в чемпионате Франции. На счету «Монако» шесть очков и 16-е место.
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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее Головин прокомментировал свой дебют за «Монако».
Чемпионат Франции. 7-й тур
«Монако» (Монако) — «Анже» (Анже) — 0:1
Голы: 0:1 — Баокен, 27.