«Монако» с Головиным в стартовом составе уступил «Анже»

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Французский «Монако» на домашнем стадионе принимал «Анже» и потерпел третье поражение в сезоне, сообщает «Советский спорт».

В составе «Монако» весь матч отыграл полузащитник сборной России Александр Головин, но спасти команду от поражения ему не удалось. Единственный гол на 27-й минуте забил Стефан Баокен. «Анже» набрал 10 очков и вышел на восьмое место в чемпионате Франции. На счету «Монако» шесть очков и 16-е место.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее Головин прокомментировал свой дебют за «Монако».

Чемпионат Франции. 7-й тур

«Монако» (Монако) — «Анже» (Анже) — 0:1

Голы: 0:1 — Баокен, 27.