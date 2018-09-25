Моуринью в присутствии игроков «МЮ» лишил Погба капитанского статуса

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Португальский наставник английского «Манчестера Юнайтед» Жозе Моуринью взбешен поведением полузащитника клуба французом Полем Погба, сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, португальский специалист недоволен комментарием чемпиона мира 2018 года после игры шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона» (1:1), когда Погба выразил недовольство тем фактом, что «красные дьяволы» не играют в атакующий футбол, тем самым критикуя Моуринью. По имеющейся информации, 25 сентября Моуринью на общей тренировке команды в присутствии всех игроков заявил, что Погба отныне не будет капитаном «Юнайтед».

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В этом сезоне Погба трижды выводил команду с капитанской повязкой в отсутствие травмированного Антонио Валенсии.

Ранее сообщалось, что испанская «Барселона» продолжает рассчитывать на подписание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.