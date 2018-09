Комиссия спортсменов WADA выступила против восстановления РУСАДА

Глава комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Бекки Скотт раскритиковала решение организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, сообщает «Советский спорт».

«Как чистые спортсмены, мы опустошены после решения WADA восстановить РУСАДА без завершения выполнения дорожной карты», — написала Скотт твиттере.

Она отметила, что Россия не выполнила два условия дорожной карты.

«Мы ожидали, что WADA встанет на защиту чистых атлетов и спорта, вместо этого мы увидели, что нюансы и прагматизм взяли верх над справедливостью и ответственностью», — добавила Скотт.

РУСАДА было восстановлено на заседании исполкома WADA 20 сентября.

Ранее сообщалось, что российскую бегунью отстранили от соревнований из-за допинга.

A statement from the WADA AC with support from @iaaforg AC, @die_athleten, EU AC, BWF AC, UK AC, Dutch and Irish AC's ... pic.twitter.com/loQh4SnVDO