Барановская пожаловалась на нежелание Аршавина общаться с детьми

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Телеведущая Юлия Барановская критически высказалась о своем бывшем муже Андрее Аршавине, сообщает «Советский спорт».

«Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении.

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Но это выбор каждого. И еще один момент, на мой взгляд найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается», — написала Барановская в комментариях под фотографией в инстаграме, посвященной выходу ее книги.

Ранее сообщалось, что Аршавин устроил потасовку с экс-игроком «Кубани».