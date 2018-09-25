В ФИФА остались недовольны отсутствием Роналду и Месси на вручении наград
В Международной федерации футбола (ФИФА) остались недовольны тем, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Барселоны» Лионель Месси не приехали на церемонию вручения наград ФИФА, переедает «Советский спорт».
«Они дискредитируют футбол, и даже не понимают этого», — приводит слова представителя ФИФА, побывавшего на церемонии, Marca.
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Награду лучшему игроку года получил полузащитник «Реала» Лука Модрич. Лучшим тренером стал Дидье Дешам (сборная Франции). Месси и Роналду попали в символическую сборную года.
Ранее легенда футбола поздравил Модрича с наградой лучшему игроку по версии ФИФА.