Салах получил премию имени Пушкаша за лучший гол года
Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах получил награду имени Ференца Пушкаша за самый красивый мяч года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Советский спорт».
Об этом было объявлено в понедельник на торжественной церемонии в Лондоне. Мяч египетского футболиста в ворота «Эвертона» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) был признан самым красивым в 2018 году.
Помимо прочего, на приз был номинирован и мяч хавбека испанской «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева в ворота команды Хорватии в четвертьфинальном матче домашнего чемпионата мира, в котором россияне уступили в серии пенальти.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.
Ранее Лука Модрич был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.