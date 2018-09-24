Салах получил премию имени Пушкаша за лучший гол года‍

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Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах получил награду имени Ференца Пушкаша за самый красивый мяч года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Советский спорт».

Об этом было объявлено в понедельник на торжественной церемонии в Лондоне. Мяч египетского футболиста в ворота «Эвертона» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) был признан самым красивым в 2018 году.

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Помимо прочего, на приз был номинирован и мяч хавбека испанской «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева в ворота команды Хорватии в четвертьфинальном матче домашнего чемпионата мира, в котором россияне уступили в серии пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.

Ранее Лука Модрич был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.