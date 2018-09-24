Плющев: помимо Дацюка в СКА сейчас нет авторитетов

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Заслуженный тренер России, экс-главный тренер сборной России и бывший главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Плющев высказал свое мнение относительно старта санкт-петербургского СКА в новом сезоне, сообщает «Спорт день за днем».

«На мой взгляд, при любом раскладе нельзя сказать, что СКА — такая же мощная и уверенная в себе команда, какой была раньше. Летом питерский клуб потерял достаточно много топовых игроков, и замену им найти было сложно. Возможно, сейчас «армейцы» обретают свою лучшую игру, но главный тренер Илья Воробьев ведь заявил, что когда СКА будет на пике формы, он лично сообщит об этом в прессе. Поэтому этот вопрос в большей степени следует адресовать Илье Петровичу.

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Мне же, если говорить об игре, больше нравились прошлые версии СКА. Они были мощнее, харизматичнее, сильнее заряжены на игру, и в тех составах были лидеры, которые тянули команду на себе. Эти лидеры задавали тон, а за их спинами и молодым игрокам было легче работать. Сейчас же команда более ровная — как по возрасту, так и по мастерству, за исключением Павла Дацюка. Помимо него в СКА нет авторитетов такого масштаба, а для молодежи они необходимы», — уверен Плющев.

На данный момент СКА занимает третье место в Западной конференции КХЛ, имея 14 очков в 9 матчах.

Ранее новичок казанского «Ак Барса» Пол Постма высоко оценил мастерство форварда Павла Дацюка.