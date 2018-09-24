Серена Уильямс опровергла слова своего тренера о подсказках в финале US Open

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Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала признание своего тренера Патрика Муратоглу в том, что он подсказывал ей во время финальной встречи US Open, сообщает «Советский спорт».

«Я не понимаю, о чем он говорит. Я спрашивала у него: никаких подсказок не было. У нас нет никаких сигналов и никогда не было, а он говорит, что показывал какие-то жесты. Ты говорил, что делал жесты, потом говорил, что давал мне указания. В этом нет никакого смысла, зачем он это делает?» — приводит слова Уильямс Sunday Project.

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Американка устроила скандал в финальном матче US Open против японки Наоми Осаки из-за полученного штрафного гейма. Уильямс назвала судью вором и сексистом, после чего теннисные арбитры потребовали от спортсменки извинений.

Ранее Уильямс отказалась извиняться перед оскорбленным судьей.