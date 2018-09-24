Роналду не поедет в Лондон на церемонию вручения наград ФИФА

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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, нападающий не сможет посетить церемонию, которая состоится вечером 24 сентября, из-за плотного графика своей команды. Следующий матч туринский «Ювентус» проведет уже 26 сентября. Португальский футболист заранее предупредил организаторов, что не сможет присутствовать.

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В тройку финалистов на получение главного индивидуального приза года — «Золотого мяча» — вошли Роналду, полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич и вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах.

Ранее благодаря голу Роналду «Ювентус» победил аутсайдера чемпионата Италии.