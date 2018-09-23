«Барселона» в меньшинстве не смогла обыграть «Жирону»

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«Барселона» сыграла вничью с «Жироной» в матче 5-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:2.

В составе сине-гранатовых забитыми мячами отметились форвард Лионель Месси и защитник Жерар Пике. У «Жироны» дубль на свой счет записал нападающий Кристиан Стуани.

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На 63-й минуте игры за игру локтем был удален с поля защитник «Барселоны» Клеман Лангле.

Ранее сообщалось, что Месси установил абсолютный рекорд Ла Лиги по количеству матчей.

Футбол. Чемпионат Испании. 5-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Жирона» (Жирона) — 2:2

Голы: 1:0 — Месси, 19; 1:1 — Стуани, 45; 1:2 — Стуани, 51; 2:2 — Пике, 63

Удаления: Лангле, 35; — нет.