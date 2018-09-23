Черчесов обсудил с тренером сборной Германии предстоящий матч

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообщался с наставником команды Германии Йоахимом Лёвом во время конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Лондоне, передает ТАСС.

Сборные России и Германии встретятся в товарищеском матче 15 ноября, который пройдет в немецком Лейпциге.

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«Сегодня мы вместе завтракали, поговорили за чашечкой кофе. Думаю, что у нас еще будет время пообщаться. А так, у них свои задачи, у нас — свои. Понятно, в Лиге наций они играют в группе А, но нам тоже хотелось бы туда попасть. Он отмечает, что это хороший турнир, поскольку не надо искать соперников для контрольных игр», — сказал Черчесов.

Ранее Черчесов сказал, что не обращает внимание на номинацию на лучшего тренера ФИФА.