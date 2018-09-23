Лебедев назвал причину поражения Поветкина от Джошуа

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Российский боксер Денис Лебедев поделился мнением о поражении своего соотечественника Александра Поветкина в поединке с Энтони Джошуа за четыре чемпионских пояса, передает ТАСС.

39-летний Поветкин уступил британцу нокаутом в седьмом раунде.

«Нельзя говорить, что была допущена ошибка. Все для Александра складывалось хорошо, но тем и интересен бокс, что все может поменяться в одну секунду. Саша был в хорошей форме: нырки, движения корпусом, он ничего не дал делать Джошуа. Все было сделано правильно, но зевнул. А это супертяжелый вес, все быстро закончилось», — сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что Джошуа выразил уважение Поветкину после боя.