Лебедев назвал причину поражения Поветкина от Джошуа
Российский боксер Денис Лебедев поделился мнением о поражении своего соотечественника Александра Поветкина в поединке с Энтони Джошуа за четыре чемпионских пояса, передает ТАСС.
39-летний Поветкин уступил британцу нокаутом в седьмом раунде.
«Нельзя говорить, что была допущена ошибка. Все для Александра складывалось хорошо, но тем и интересен бокс, что все может поменяться в одну секунду. Саша был в хорошей форме: нырки, движения корпусом, он ничего не дал делать Джошуа. Все было сделано правильно, но зевнул. А это супертяжелый вес, все быстро закончилось», — сказал Лебедев.
Ранее сообщалось, что Джошуа выразил уважение Поветкину после боя.