Цзю: Поветкин не был готов тактически

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Бывший чемпион мира по боксу россиянин Константин Цзю в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» заявил, что в плане тактики Александр Поветкин сильно проигрывал британцу Энтони Джошуа.

«Я бы не сказал, что у Поветкина закончились силы. Просто его соперник более четко просчитал то, как надо действовать. Конечно, Джошуа выжидал. Выжидал и в одним момент поймал россиянина — Саша пропустил удар, а Энтони оставалась только добить.

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Поветкину не хватало боев с серьезными соперниками? Александру уже 39 лет, о какой нехватке опыта можно говорить? Олимпийский чемпион, есть олимпийский чемпион. Я бы не стал хаять команду Поветкина относительно подготовки к бою, потому что я ничего не видел. Но тактически наш боксер не был готов к работе», — уверен Цзю.

Кроме того, экс-чемпион поделился мыслями относительно того, стоит ли российскому бойцу продолжать карьеру.

«Если у него есть запал и желание доказать что-то самому себе, то, конечно, стоит. Найти ошибки — и вперед! Но если он решит продолжать свою карьеру, ему надо будет придумывать не один план на бой, а два, три или даже четыре. И в зависимости от того, как будут складываться его поединки, менять этот план», — заявил Цзю.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого боя.

Ранее Александр Усик прокомментировал бой Джошуа с Поветкиным.